Meta, la société mère de Facebook et Instagram, vient de rendre publics ses résultats trimestriels. Bien que la croissance soit repartie à la hausse, le groupe a reçu une lourde sanction concernant Reality Labs, sa filiale spécialisée dans le métavers et les technologies de réalité virtuelle, avec une perte de 4 milliards de dollars en ce début d'année 2023.

Malgré ce revers, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a soutenu son projet phare auprès des investisseurs. Il a notamment mis en avant la nécessité de créer un projet à long terme, comme il l'avait déjà fait auparavant.

"Il y a actuellement une histoire selon laquelle nous nous éloignerions de notre vision du métavers. Je veux juste dire que c'est faux. Nous nous concentrons sur l'intelligence artificielle et le métavers depuis plusieurs années maintenant, et nous continuerons de le faire [...] La création du métavers est un projet à long terme, mais notre raisonnement pour le faire reste le même et nous y sommes engagés." affirma Mark, lors de la réunion avec les investisseurs le mercredi 26 avril.