En 2021 et après la suspension de ses comptes suite aux événements du Capitole à Washington le 6 janvier, Donald Trump avait déposé une série de plaintes visant des entreprises de médias sociaux et leurs patrons, dont Meta de Mark Zuckerberg pour Facebook et Instagram.

Donald Trump avait pointé du doigt une censure, une liste noire et des motivations politiques. Axée sur une violation du premier amendement de la Constitution américaine et une entrave à la liberté d'expression, l'action en justice avait pris la forme d'un recours collectif.

L'exclusion de Donald Trump de Facebook et d'Instagram avait été justifiée par ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans l'assaut du Capitole. Perdant des élections face à Joe Biden, Donald Trump avait dénoncé une fraude électorale.

Meta versera 25 millions de dollars

Après une suspension de deux ans, les comptes Facebook et Instagram ont été restaurés. En ce qui concerne la plainte, Meta accepte de payer 25 millions de dollars de dédommagements à Donald Trump pour mettre fin aux poursuites.

Selon Reuters, 22 millions de dollars seront consacrés à un fonds pour la bibliothèque présidentielle de Donald Trump, tandis que le reste couvrira les frais juridiques et les autres plaignants dans l'affaire qui semblait pourtant au point mort.

The Verge note qu'une plainte similaire déposée contre Twitter (désormais X) avait été rejetée par un juge, tandis qu'une autre plainte contre Alphabet (Google) avait été classée administrativement. Autant dire que les chances de succès de Donald Trump face à Meta étaient sujettes à caution.

Le ralliement du nouveau Mark Zuckerberg

D'après The Wall Street Journal, l'issue de l'affaire a été négociée lorsque Mark Zuckerberg s'est rendu en novembre dernier dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride pour un dîner.

Mark Zuckerberg était l'un des patrons des entreprises technologiques américaines présents pour l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Une investiture pour laquelle il a fait don d'un million de dollars.

Depuis la réélection de Donald Trump, Mark Zuckerberg a multiplié les signes d'apaisement en sa direction et pour adopter une vision de la liberté d'expression partagée par Elon Musk. Du moins aux États-Unis.