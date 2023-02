Sorte de cour suprême du groupe pour les décisions sur la modération des contenus, le Conseil de surveillance de Meta l'enjoint à modifier ses Standards de la communauté en rapport avec la nudité. Il est recommandé de définir des " critères clairs dans le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme. "

Cet avis fait suite à l'annulation de décisions de Meta de supprimer deux contenus publiés en 2021 et 2022 par un compte Instagram d'un couple basé aux États-Unis. Il se présente comme transgenre et non binaire. Les publications avaient été supprimées à la suite d'alertes des systèmes automatisés et de signalements d'utilisateurs.

Les publications comportaient des images du couple poitrine nue et tétons couverts. Via l'achat de t-shirts, une collecte de fonds avait été lancée afin de financer une opération de chirurgie pour créer une poitrine plus plate.

Meta doit mieux faire sur son approche de la nudité

La suppression d'un contenu avait été justifiée par une infraction à la politique de sollicitation sexuelle. Plus globalement, une association a été faite entre de la nudité et une demande d'argent. Le couple avait fait appel auprès de Meta, puis auprès du Conseil de surveillance. Après examen plus approfondi, Meta a reconnu une erreur et a rétabli les contenus.

Le Conseil de surveillance pointe du doigt des règles confuses pour les utilisateurs et pour les modérateurs, d'autant que " les restrictions et les exceptions aux règles relatives aux mamelons féminins sont nombreuses et déroutantes. "

Il ajoute que la politique se fonde sur " une vision binaire du genre " et sur une " distinction entre les corps masculins et féminins. " Une telle approche " ne permet pas de savoir comment les règles s'appliquent aux personnes intersexuées, non binaires et transgenres. "

À souligner que le Conseil de surveillance de Meta ne revient pas sur le cas de l'interdiction des mamelons féminins et de ses exceptions. D'ici mi-mars, Meta devrait répondre aux recommandations de son Conseil de surveillance.