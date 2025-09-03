La firme de Mark Zuckerberg est au centre d'une nouvelle controverse sur la vie privée. Meta, la société mère de Facebook, est accusée d'avoir activé une fonctionnalité discrète qui permet à son application de scanner et d'analyser les photos stockées sur votre appareil mobile. Cette initiative, qui s'inscrit dans l'effort global d'entraîner son IA, Meta AI, pose un problème de taille : de nombreux utilisateurs affirment n'avoir jamais donné leur accord pour un tel traitement de leurs données personnelles.

Comment Facebook parvient-il à scanner vos photos ?

L'accès aux clichés se fait via une option baptisée "Suggestions de partage depuis la pellicule". Bien que Meta affirme que cette fonctionnalité est optionnelle et désactivée par défaut, plusieurs rapports indiquent le contraire pour de nombreux comptes. En étudiant les photos au niveau de leurs métadonnées (lieux, dates), Facebook peut suggérer des montages et des suggestions de partage personnalisés. Un système qui, dans les faits, permet à la plateforme de collecter des informations très personnelles, à l'insu de l'utilisateur. Le géant du web charge même le contenu de votre pellicule sur son cloud pour l'analyser. Une pratique qui, activée par défaut, pose un sérieux problème de confiance.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle si intrusive ?

Le problème de fond est l'absence de consentement explicite. Alors que les utilisateurs pensaient que leurs photos privées étaient en sécurité, Meta les a rendues accessibles. Les données collectées pourraient être utilisées pour la reconnaissance faciale, pour vous suggérer d'ajouter des contacts ou pour créer des récapitulatifs de vos journées. Si le réseau social assure que les contenus ne sont pas utilisés à des fins publicitaires, le simple fait d'analyser des photos intimes sans en informer l'utilisateur est une violation de la vie privée. Il ne s'agit pas d'un cas isolé pour la firme, qui a déjà été critiquée par le passé pour sa gestion des données personnelles.

Comment désactiver cette fonctionnalité et préserver votre vie privée ?

Heureusement, il y a une façon facile de reprendre le contrôle de vos données. La désactivation de la fonction est possible directement depuis l'application mobile de Facebook. En quelques clics, il est possible d'empêcher l'application de continuer à scanner votre galerie de photos. Il vous suffit de vous rendre dans les Paramètres et confidentialité pour trouver la bonne section et de désactiver les deux options concernées. Il est crucial d'effectuer cette vérification, d'autant que le déploiement semble avoir été "furtif" et que de nombreux utilisateurs ne se souviennent pas avoir donné leur accord pour l'activation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'ampleur de l'analyse photo de Facebook ?



Facebook peut analyser l'ensemble des photos de votre galerie, y compris leurs métadonnées comme les lieux et les dates. Cela permet à l'entreprise de proposer des suggestions basées sur votre contenu.

Cette fonctionnalité est-elle activée par défaut ?



Même si Meta affirme le contraire, de nombreux utilisateurs ont constaté que l'option était activée par défaut sur leur compte sans qu'ils n'aient donné leur consentement explicite.

La désactivation est-elle un processus compliqué ?



Non, le processus de désactivation est relativement simple. Il se fait en quelques clics depuis le menu Paramètres et confidentialité de l'application mobile Facebook. Le plus dur, c'est de savoir où chercher.