En début d'année, Meta avait annoncé un travail pour identifier les contenus générés par l'intelligence artificielle sur ses plateformes Facebook, Instagram et Threads. Un étiquetage devrait débuter au mois de mai prochain. Il sera de plus large ampleur qu'initialement prévu.

" Nous commencerons à apposer la mention ' Made with AI ' sur un plus grand nombre de contenus vidéo, audio et d'images lorsque nous détectons des signaux standard de l'industrie indiquant des images générées par l'IA ou lorsque des personnes révèlent qu'elles mettent en ligne du contenu généré par l'IA ", écrit le groupe Meta.

Le système de détection n'est pas détaillé. Meta précise que les changements opérés s'appuient sur des recommandations et des commentaires de son Conseil de surveillance qui prend des décisions indépendantes en matière de modération.

Du contexte supplémentaire

" La transparence et un contexte supplémentaire sont désormais la meilleure façon de traiter les contenus manipulés et d'éviter le risque de restreindre inutilement la liberté d'expression. […] Nous conserverons ce contenu sur nos plateformes afin de pouvoir ajouter des étiquettes et un contexte. "

L'étiquetage sera particulièrement visible lorsque des contenus abordent des thématiques sensibles et qu'un risque de manipulation de l'opinion est considéré particulièrement élevé. IA ou pas, la suppression d'un contenu restera en vigueur en cas de violation des règles et des standards de la communauté.

Meta souligne également qu'un réseau de fact-checking (vérification par les faits) indépendant veille au grain pour des contenus générés par l'IA qui sont faux ou trompeurs. Hormis la mention " Made with AI ", une autre mention " Imagined with AI " concernait déjà les images photoréalistes créées à l'aide de Meta AI.