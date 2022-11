L'information du Wall Street Journal se confirme. Patron et fondateur du groupe Meta, Mark Zuckerberg annonce aujourd'hui qu'il a décidé de réduire de près de 13 % les effectifs de l'entreprise. Ce sont ainsi quelque 11 000 employés de Meta qui vont être licenciés.

Il s'agit du premier plan social de l'histoire de Meta Platforms qui détient Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp ainsi que Meta Quest par exemple. Dans un message aux salariés publié sur le site de Meta, Mark Zuckerberg dit vouloir assumer la manière dont le groupe s'est retrouvé dans cette situation.

Marck Zuckerberg reconnaît une erreur

" Aujourd'hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons effectués dans l'histoire de Meta. […] Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés. "

Ce type de déclaration est pour ainsi dire un passage obligé pour le responsable d'un tel groupe. Si Mark Zuckerberg reconnaît une erreur, c'est surtout d'avoir été trop optimiste et s'être trompé avec la forte croissance des revenus et l'essor de l'e-commerce au début de la pandémie de Covid-19.

" Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, l'intensification de la concurrence et des problèmes de ciblage publicitaire ont fait que nos revenus ont été bien inférieurs à ce que j'avais prévu. "

Pas de mea culpa sur le métavers

Publiquement, Mark Zuckerberg ne semble en tout cas par remettre en cause sa stratégie et les lourds investissements pour le métavers. Un concept qui se précise timidement, mais paraît encore assez lointain. Bien au contraire, le patron de Meta persiste.

" Nous devons devenir plus efficaces. […] Nous avons concentré nos ressources sur un plus petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires, comme notre moteur de découverte à base d'IA, nos plateformes publicitaires et commerciales, et notre vision à long terme du métavers. "

Avec une pointe manifeste d'amertume, Mark Zuckerberg considère en outre que son entreprise est largement sous-estimée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle est. Un message à destination des sceptiques du métavers ?