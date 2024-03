Maintenant que le DMA européen est entré en vigueur et a contraint Apple à ouvrir son AppStore aux marchés applicatifs tiers ainsi qu'aux moyens de paiement alternatifs, les grandes marques ont un peu plus d'argument et de confiance à faire valoir leurs droits.

Ainsi, si l'Europe a pris des mesures drastiques pour limiter l'abus de position dominante d'Apple, aux États-Unis aussi, certaines mesures avaient déjà été prises.

Une décision de justice non respectée

C'est le cas concernant les moyens de paiement alternatifs : une décision de justice prise en marge du procès opposant Epic Games à Apple était allée dans ce sens. Une juge fédérale avait ainsi ordonné à Apple d'autoriser les éditeurs d'applications à proposer leurs propres moyens de paiement alternatifs, chose qu'Apple n'a évidemment jamais faite...

Microsoft, X et Meta se sont ainsi regroupés dans un courrier adressé à un tribunal californien pour dénoncer ce non-respect de la décision de justice ciblant Apple, expliquant que la marque se refuse toujours à accepter d'autres systèmes de paiement que le sien. Les trois géants rappellent ainsi posséder "certaines des applications les plus populaires de l'App Store" et qu'Apple "ne respecte ni la lettre ni l'esprit de la décision de la cour".

Epic de son côté en a remis une couche indiquant que les règles mises en place par Apple "sont manifestement conçues pour rendre les alternatives aux achats faits à l'intérieur du système d'Apple impraticables pour les éditeurs, et inaccessibles ou peu attractives pour les consommateurs."