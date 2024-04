Lancé en 2020, le casque de réalité virtuelle tout-en-un Oculus Quest 2 est ultérieurement devenu le Meta Quest 2. Il est toujours commercialisé par Meta qui procède à une nouvelle baisse de prix. Elle est pérenne dans le temps.

Le nouveau prix standard de l'appareil est ainsi de 249,99 € dans sa version 128 Go. " Meta Quest 2 est le moyen le plus abordable de profiter de tout ce que la réalité virtuelle peut offrir, et nous doublons la mise en rendant permanente notre récente baisse de prix. " Sur Amazon, il est même en promotion à 229,99 €.

En tout début d'année, Meta avait déjà baissé le prix du Quest 2 de 50 € à 299,99 € dans sa version 128 Go et 349,99 € en version 256 Go. La configuration disposant de 256 Go reste désormais à 349,99 €, sachant qu'elle est abonnée à la rupture de stock.

Baisse de prix pour les accessoires

Pour Meta, le Quest 2 a ouvert la voie à la réalité virtuelle pour le grand public et il permet d'accéder à plus de 500 titres immersifs.

Les accessoires du Quest 2 bénéficient aussi de prix en baisse :

Pour la réalité mixte à destination du grand public, Meta propose le Quest 3 à 549,99 € en version 128 Go et 699,99 € en version 512 Go. Avec une diffusion plus confidentielle visant les entreprises et le haut de gamme, le Meta Quest Pro est à 1 119,99 €.

Le Meta Quest 1 délaissé

Rappelons par contre que le Meta Quest 1 (Oculus Quest) n'est plus commercialisé depuis fin 2020. Après le 30 avril prochain, Meta a prévenu les développeurs que le support de nouvelles applications pour le Quest 1 prendra officiellement fin.

D'autres dispositions sont prises pour le Quest 1, même si des corrections de bugs critiques et des mises à jour de sécurité seront assurées pour le logiciel système jusqu'au mois d'août 2024.

Selon les chiffres de la plateforme Steam de Valve et son enquête mensuelle sur le matériel, la part d'utilisation du Quest 2 sur les casques VR est de 37,8 %. Elle est de 15 % pour le Quest 3, 1,1 % pour le Quest 1 et 0,4 % pour le Quest Pro.