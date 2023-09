La prochaine génération de casque de réalité virtuelle de Meta n'est pas encore officiellement lancée sur le marché, pourtant un utilisateur du réseau X (ex Twitter) en propose déjà l'unboxing.

Le Meta Quest 3 a été présenté rapidement au mois de juin dernier par la maison mère de Facebook quelques jours avant qu'Apple ne dévoile son propre casque à plus de 3000 dollars... Au passage, Meta a fait le choix de monter en gamme, et le Quest 3 devrait afficher un prix de départ de 569€, soit presque le double du Quest 2.

Le Quest 3 déjà déballé

Sur le réseau X, on peut ainsi déjà profiter d'un déballage du casque en noir et blanc, et découvrir les deux contrôleurs révisés pour se montrer plus compacts. On note peu de changements entre le produit ainsi déballé et les visuels que Meta avait partagés en juin dernier : le casque sera bien plus mince que le Quest 2, et en interne, il profitera de bien plus de puissance.

Malheureusement, le Quest 3 arrive un peu tard : l'engouement autour du Metavers n'est plus qu'un lointain souvenir et il parait peu probable qu'un casque situé sur cette gamme de prix puisse relancer la machine au niveau du grand public. Reste le marché professionnel, un secteur particulièrement ciblé par les marques ces derniers mois avec de nombreuses initiatives.

Meta présentera davantage son casque lors d'un événement officiel qui se déroulera du 27 au 28 septembre prochain. L'objectif pour le Quest 3 sera de faire oublier le flop du Quest Pro, tout en essayant de relancer l'intérêt du public pour les univers virtuels.