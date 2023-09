L'annonce d'Apple concernant la sortie prochaine de son casque de réalité virtuelle Vision Pro orienté sur l'ultra premium n'est pas passée inaperçue. Et si pour beaucoup, l'annonce d'un casque à plus de 3000 dollars a surtout soulevé quelques indignations, pour les industriels, c'est une nouvelle porte pour tenter de vendre des produits sans aucune limite tarifaire ou presque...

Meta se serait ainsi associé à LG Electronics afin de proposer un nouveau casque de réalité virtuelle premium d'ici 2025. Malgré l'échec cuisant du Meta Quest Pro facturé plus de 1000 euros, Meta pense ainsi qu'il est possible de revenir sur le marché avec un casque encore plus cher, tout en l'opposant au Vision Pro d'Apple. Il faut dire que Meta pourrait avoir de la marge et profiter d'une comparaison avantageuse en mettant en avant un environnement plus ouvert pour un prix situé autour des 2000 euros.

Le casque en question serait produit par LG Electronics avec des écrans développés par LG Display, de l'électronique provenant de LG Innotek et une batterie de LG Energy Solution. LG aurait ainsi la maitrise totale du hardware pour optimiser au mieux l'appareil et proposer un casque à la hauteur des attentes de Meta.