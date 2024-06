Les casques de réalité virtuelle ont toujours des difficultés à percer auprès des particuliers, alors les fabricants tentent de les orienter davantage vers les professionnels, et désormais aussi vers les utilisateurs qui créent du contenu.

On ne parle pas ici de youtubeurs ou vidéastes, mais d'infographistes ou modeleurs 3D qui exploitent de plus en plus la réalité virtuelle comme un outil facilitant la manipulation d'objets en 3D.

Dans ce sens, Logitech lance le MX Ink, un stylet 3D pensé et conçu pour assister les utilisateurs de casques Quest dans la modélisation tridimensionnelle dans un espace virtuel.

Le stylet propose divers boutons et fonctionnalités permettant de dessiner et sculpter en marge des contrôleurs standard livrés avec les Quest 2 et 3. L'idée est de proposer un outil plus précis et intuitif aux infographistes, qui auront des gestes plus naturels et donc une meilleure maitrise de la création de modèles.

Le MX Ink dispose de plusieurs boutons programmables, et d'embouts associés à un capteur de pression pour un usage sur un tapis de souris. Il dispose également d'une fonction de retour haptique pour renvoyer des données à l'utilisateur. Logitech proposera également un tapis MX Mat spécifiquement adapté au stylet, même si ce dernier peut être utilisé sans.