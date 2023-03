C'est le 25 octobre dernier que la maison mère de Facebook lançait sur le marché le Quest Pro, un casque de réalité virtuelle et augmentée proposant un équipement haut de gamme et un prix tout autant orienté vers l'élite.

Le Meta Quest Pro a ainsi été lancé au tarif rédhibitoire de 1799,99€, Meta espérant que son casque concerne à la fois les professionnels et les particuliers. Il était mis en avant la possibilité de proposer une expérience unique... Mais finalement, le casque ne se vend quasiment pas, et Meta est contraint d'opérer une baisse drastique du prix.

-33% au bout de 4 mois d'exploitation

Seulement 4 mois après son lancement, le Meta Quest Pro affiche déjà 33% de réduction est son prix officiel est désormais de 1199,99€. La sanction est d'autant plus importante que nous sommes dans un contexte inflationniste, et donc propice aux hausses de prix.

Outre le peu de ventes, il se peut également que Meta ait adopté une stratégie maladroite et que la marque s'est montrée particulièrement gourmande au lancement de son produit : les marges imposées sur le Meta Quest Pro seraient titanesques et même avec 33% de baisse, Meta continuerait de dégager du bénéfice (tant pis pour les acheteurs ayant payé plein pot).

On note que dans le même temps, le Meta Quest 2 profite également d'une baisse de prix (plus modeste) et passe ainsi de 499,99 à 429,99$ mais uniquement pour la version 256 Go.

Les casques de réalité virtuelle ou mixte restent un marché de niche et le concept peine encore grandement à décoller chez les particuliers du fait d'un contenu somme toute limité et d'un rapport équipement / prix qui peine encore à convaincre.