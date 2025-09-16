Le secret n'était déjà pas spécialement bien gardé, mais une fuite vient de tout confirmer. Juste avant son événement annuel Connect, Meta a laissé échapper par erreur une vidéo promotionnelle sur sa chaîne YouTube.

Rapidement supprimée, elle a eu le temps de révéler les nouvelles Meta Ray-Ban Display, des lunettes intégrant un affichage tête haute (HUD), ainsi qu'un autre modèle signé Oakley.

Un écran et un bracelet pour tout contrôler

Le grand changement de ces nouvelles Meta Ray-Ban, c'est bien sûr l'ajout d'un écran. D'après les images, il s'agit d'un affichage monoculaire, visible uniquement dans le verre droit, qui permet de consulter une carte pour la navigation, de traduire un panneau ou encore d'interagir avec l'assistant Meta AI.

Ce n'est pas de la réalité augmentée, mais une interface directe dans le champ de vision. Pour interagir avec, Meta a développé un bracelet sEMG (électromyographie de surface).

Cette technologie capte les signaux nerveux au niveau du poignet, permettant à l'utilisateur de contrôler l'interface par des gestes discrets, comme saisir une réponse à un message en faisant glisser ses doigts sur une surface physique.

Avec Ray-Ban à bord

La présence de la marque Ray-Ban sur ce produit est une petite victoire pour Meta. Des rapports antérieurs indiquaient que EssilorLuxottica, la maison mère de Ray-Ban, avait tiqué sur l'épaisseur nécessaire pour intégrer un écran. Les nouvelles montures pèseraient 70 g, contre 50 g pour la version précédente.

Qu'est-ce qui a pu faire changer d'avis le géant de la lunetterie ? Un investissement de 3 milliards d'euros de Meta dans l'entreprise, lui donnant une participation de 3 %, a sans doute pesé dans la balance.

Cette collaboration assure une bien meilleure visibilité et un attrait pour le grand public, avec un prix de départ qui serait fixé à 800 dollars, selon les rumeurs.

Oakley Sphaera : l'autre révélation de la fuite

La vidéo ne montrait pas seulement les Ray-Ban. Un autre modèle a fait une apparition remarquée. Les lunettes de soleil Oakley Sphaera, au design enveloppant typique de la marque, sont clairement destinées aux sportifs.

La principale nouveauté visible est le placement de la caméra, désormais centrée juste au-dessus du nez. Cette position offrirait un point de vue à la première personne plus stable et naturel pour la capture vidéo. Ces Oakley Sphaera n'intégreraient pas d'écran, se concentrant sur les fonctionnalités de caméra améliorées.

Évidemment, la fuite repérée et capturée par UploadVR interroge sur une simple erreur ou un coup de communication orchestré par Meta. Toujours utile pour tâter le terrain…