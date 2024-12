Selon des fuites rapportées par le Financial Times, Meta prévoit une nouvelle génération de lunettes connectées produites en partenariat avec Ray-Ban.

Rappelons que les Ray-Ban Meta proposent des fonctionnalités connectées via de l'électronique camouflée dans les branches de montures à l'apparence classique, si ce n'est la présence de caméras. Il est possible d'écouter de la musique et de faire intervenir une IA via commandes vocales pour obtenir des informations comme avec un assistant traditionnel, mais également en demandant à ce dernier d'identifier ce qu'il peut voir à travers la caméra intégrée.

Ray-Ban annonçait il y a peu que les Ray-Ban Meta étaient le produit le plus acheté dans une grande partie de ses boutiques physiques à travers le monde, signe d'un franc succès pour ces lunettes qui ont réussi là où les Google Glass ont échoué...

Pour aller plus loin, Meta prévoirait d'intégrer un écran dans ses lunettes. Un nouveau modèle pourrait ainsi être lancé dans le second semestre 2025, une version qui permettra au porteur de lire directement ses notifications et d'obtenir plus d'informations via l'assistant virtuel Meta AI.

Meta avait annoncé, par l'intermédiaire de son PDG Mark Zuckerberg, que les lunettes connectées pourraient prochainement remplacer les smartphones. Pas étonnant donc que la marque cherche à faire évoluer le plus rapidement possible ses dispositifs.