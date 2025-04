Après une présentation lors de l'événement Meta Connect 2024, puis un accès anticipé dans des pays comme les États-Unis et le Canada, Meta annonce le déploiement à grande échelle de la traduction en direct pour les lunettes connectées Ray-Ban Meta.

Un utilisateur pourra ainsi discuter avec une personne qui parle anglais, français, italien ou espagnol et entendre une traduction en temps réel via les lunettes dans la langue de son choix. L'écoute passe par les haut-parleurs des lunettes.

Meta souligne qu'en téléchargeant au préalable un pack de langue, la traduction peut se faire sans le besoin d'une connexion Wi-Fi ou cellulaire. Le cas échéant, une transcription traduite de la conversation sera affichée sur le smartphone.

Lors de voyages et plus

La traduction pourra être initiée en disant « Hey Meta, commence la traduction simultanée ». Son arrêt s'effectuera avec une commande vocale ou par le biais de l'application Meta View.

Pour Meta, une telle fonctionnalité est pertinente dans le cadre de voyages, mais plus globalement afin de faire tomber les barrières de la langue et rapprocher les gens. Il est prévu la prise en charge d'autres langues au fil du temps.

Meta AI prend de l'ampleur

En marge du déploiement de l'accès à Meta AI sur les Ray-Ban Meta pour davantage de pays dans l'Union européenne (c'était déjà le cas en France depuis novembre dernier), une autre annonce y concerne la possibilité à partir de la semaine prochaine d'interroger Meta AI sur ce qui est vu à travers les lunettes.

D'abord aux États-Unis et au Canada, Live AI permettra de dialoguer plus naturellement avec Meta AI qui verra en continu ce que fait l'utilisateur pour pouvoir réagir en fonction.

Instagram et applications musicales

En plus des appels et de l'envoi de messages depuis WhatsApp ou encore Messenger, Meta indique également l'arrivée prochaine de l'envoi et de la réception de messages, de photos, d'appels audio et vidéo depuis Instagram sur les lunettes.

L'accès à des applications de musique telles que Spotify, Amazon Music, Apple Music et Shazam commence à être étendu au-delà des États-Unis et du Canada. Néanmoins, la possibilité de demander à Meta AI de jouer de la musique ou d'obtenir des informations sur ce qui est écouté reste limitée à l'anglais.