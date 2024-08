Un chiffre d'affaires de plus de 39 milliards de dollars en hausse de 22 % sur un an et un bénéfice net en progression de 73 % pour atteindre environ 13,5 milliards de dollars. Le deuxième trimestre du groupe Meta est meilleur qu'attendu.

Cette performance s'inscrit dans un contexte où la division Reality Labs a accentué ses pertes par rapport au trimestre précédent, à savoir quasiment 4,5 milliards de dollars. Heureusement pour Meta, ses recettes publicitaires sont au beau fixe (+22 % sur un an) et représentent 98 % de ses revenus trimestriels.

C'est le signe que les annonceurs sont au rendez-vous et Meta rassure malgré ses gros investissements dans l'IA et le métavers. Chaque jour, quelque 3,27 milliards de personnes utilisent l'une des applications dans le giron de Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp).

Meta AI séduit les investisseurs et les annonceurs

" Nous avons connu un trimestre solide et Meta AI est en passe de devenir l'assistant IA le plus utilisé au monde d'ici la fin de l'année ", déclare Mark Zuckerberg.

Le fondateur et patron de Meta ajoute : " Nous avons lancé le premier modèle d'IA open source de pointe (ndlr : Llama 3.1), nous continuons de constater un bon succès de nos lunettes Ray-Ban Meta AI, et nous avons une bonne croissance dans toutes nos applications. "

Si la hausse des dépenses de Meta avait été sanctionnée en Bourse au premier trimestre, ce n'est plus le cas pour le deuxième trimestre. Le groupe semble réussir le tour de force de convaincre avec sa stratégie autour de l'IA générative et son apport pour ses produits.