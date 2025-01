Le média The Information lance un pavé dans la mare en révélant les pratiques du groupe Meta pour concurrencer plus facilement le réseau TikTok.

Alors que l'avenir du réseau chinois reste incertain aux États-Unis, Meta aurait profité de l'occasion pour aborder des influenceurs très populaires sur ce dernier, afin de tenter de les rapatrier sur Facebook et Instagram. Et pour ce faire, le géant américain n'hésiterait pas à sortir son chéquier.

Selon les données rapportées par The Information, Meta proposerait entre 10 000 et 50 000$ par mois aux influenceurs de TikTok, en fonction de leur popularité.

Faire revenir les influenceurs dans un contexte complexe

Ce genre de programme avait déjà été lancé par le passé sous la forme du programme Reels Play Bonus qui avait toutefois été interrompu sans grandes explications.

Instagram souhaite profiter de l'instabilité de TikTok au plus vite, et a récemment relancé le format rectangulaire sur son réseau pour mettre en avant les Reels. Un outil de montage vidéo, copie de CapCut est également disponible depuis peu, et les Reels ont vu leur durée s'étendre à 3 minutes.

Pour Meta, il s'agit de profiter de la situation en défaveur de TikTok, mais également de trouver des arguments pour éviter la fuite des créateurs de contenus, opposés à l'orientation politique affirmée de Mark Zuckerberg, favorable à Donald Trump. Mais il est aussi question de contrebalancer de récentes décisions controversées comme l'abandon du fact-checking dans les Community Notes, l'assouplissement de la modération des discours haineux ainsi que l'abandon des programmes de diversité.