Avis de fermeture pour Workplace from Meta (anciennement Workplace by Facebook). La plateforme de communication tout-en-un et réseau social professionnel de Meta disparaîtra complètement en 2026, après dix ans d'existence.

" Nous comprenons que cette décision engendrera des difficultés pour les entreprises, les organisations et les partenaires qui utilisent Workplace chaque jour. Nous allons tout faire pour que la transition soit aussi fluide que possible ", écrit Meta.

Jusqu'au 31 août 2025, Meta indique qu'il sera possible d'utiliser Workplace de la même manière qu'actuellement. Du 1er septembre 2025 au 31 mai 2026, l'accès deviendra gratuit et basculera en lecture seule, pour le téléchargement de données existantes.

L'IA et le métavers sont la priorité

C'est à partir du 1er juin 2026 que tout accès à Workplace sera révoqué et que la suppression prendra effet de manière définitive.

À noter que Meta offrira une réduction de 50 % pour Workplace du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par ailleurs, le groupe aiguille vers la solution Workvivo by Zoom. " Nous collaborerons avec Zoom pour fournir des outils et des services supplémentaires afin de faciliter la transition. "

Un porte-parole de Meta a indiqué (Reuters) que l'arrêt de Workplace permettra de se concentrer sur les technologies d'IA et le métavers qui " remodèleront fondamentalement notre façon de travailler. "