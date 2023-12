En marge des cérémonies qui récompensent les meilleurs jeux de l'année, Metacritics libre également son Top 10 des pires jeux qui ont déçu les joueurs.

Car en marge des réussites comme Super Mario Bros. Wonder, Starfield, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et bien d'autres, 2023 a également eu son lot de déceptions et de titres bâclés.

Voici donc la liste de Metacritics des 10 jeux sortis cette année les plus mal notés :

Le classement n'a pas tenu compte de la sortie de The Day Before qui aurait sans doute immédiatement rejoint ce top du pire des jeux de 2023.