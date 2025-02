Sony avait fait sensation lors de son PlayStation Showcase de 2023 en annonçant travailler sur un remaster / remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater de 2004.

Le titre est emblématique de la saga puisque même s'il se présente comme le 3e opus majeur, il aborde en réalité le tout début de la saga Metal Gear en plongeant les joueurs au coeur des années 1960 lors de la guerre froide. Le joueur prend les commandes de Naked Snake avec pour mission de sauver un scientifique tout en neutralisant une arme nucléaire.

Cet épisode de la franchise avait marqué les esprits par l'intégration d'un mode de survie avancé, mais également la gestion des tenues de camouflage pour échapper à la vigilance des ennemis, ce qui donnait une nouvelle dimension à l'infiltration. Avec une approche poussée de l'espionnage, une mise en scène et des cinématiques bien réalisées, le Metal Gear Solid 3 avait été particulièrement bien accueilli par le public.

Konami prépare donc un remaster du titre qui sera techniquement plus à jour avec des visuels retravaillés. Le titre sera proposé sous Unreal Engine 5 mais ne proposera pas non plus de révolution graphique ultime.

On sait ainsi désormais que le titre sera proposé le 28 aout prochain selon les informations présentées sur la page PSN du titre. Reste à savoir si le titre sortira à la même date sur PC.