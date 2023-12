Plateforme ouverte des données publiques françaises, data.gouv.fr annonce le lancement en version bêta du nouveau portail meteo.data.gouv.fr. L'objectif affiché est de " créer un socle pour référencer, héberger et diffuser les données publiques météorologiques produites par Météo-France. "

Pour le moment, la plateforme thématique meteo.data.gouv.fr permet d'accéder à des données climatologiques de Météo-France sur les stations depuis leur ouverture, ainsi que des données qui proviennent des chaînes de Météo-France et en rapport avec les effets observés du changement climatique.

Il est ainsi fait allusion à des données climatologiques de base et des données climatologiques de référence pour le changement climatique. Le travail va se poursuivre pour l'intégration d'autres jeux de données, dont les données de modèles de la prévision numérique du temps.

Une bascule en accès libre

L'initiative entre dans le cadre de la mise à disposition au 1er janvier 2024 de toutes les données publiques de Météo-France, sans aucun frais et pour une réutilisation gratuite. Des informations d'observation (stations et radars), de prévision, climatologiques et de prévision du climat futur.

" Cette ouverture devrait permettre des innovations pour mieux décider en temps réel, affiner les prévisions ou constater les effets déjà observés du changement climatique pour favoriser les transitions écologiques et énergétiques ", écrit le gouvernement.

Jusqu'à présent, des données recueillies par Météo-France étaient accessibles moyennant le paiement d'une redevance qui pouvait être onéreuse, voire inabordable, à 200 000 € par an pour les données climatologiques de base.