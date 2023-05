En décembre 2022 était placé en orbite Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1), un satellite météorologique de dernière génération qui vise à révolutionner les prévisions météo en Europe et à mieux anticiper les effets du dérèglement climatique.

Ce satellite aura pris quelques mois pour faire sa checklist et activer progressivement tous ses instruments. Mais désormais MTG-I1 semble paré à réaliser ses premières observations, en témoignent les premiers clichés renvoyés de notre Terre, qui se veulent magnifiques.

Le 18 mars dernier, le satellite a ainsi capturé la Terre au niveau de la zone de l'Afrique du Nord. À ce moment précis, une grande partie d'Europe de l'Ouest était recouverte de nuages tandis que la zone méditerranée était dégagée.

Jamais aucun satellite météorologique n'a pu proposer une telle définition d'image et avec autant de prises de vues aussi rapprochées. On peut ainsi voir sur les images animées la formation et la progression des dépressions et le déplacement de la couverture nuageuse. Il devrait être capable de réaliser une capture du disque terrestre complet toutes les 10 minutes. Le cliché est consultable en haute définition ici.

MTG-I1 est le premier d'un groupe de 6 satellites qui seront placés en orbite d'ici 2026. Les premières données météorologiques seront communiquées aux services météo à compter de fin 2023.