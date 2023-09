Le meilleur logiciel gratuit pour la récupération de données sur Windows : Recoverit Free

La perte de données est crainte par tout utilisateur, d'où le logiciel gratuit Recoverit Free de Wondershare qui entre en jeu. Conçu pour répondre à ce besoin pressant, il offre une solution de récupération de données fiable, puissante et abordable. Pour bien comprendre l'importance de cet outil, il est essentiel de saisir la valeur des données dans notre société numérique. Les fichiers que nous stockons, qu'il s'agisse de photos personnelles, de documents professionnels ou de précieuses vidéos, sont au cœur de notre vie numérique. La perte accidentelle de ces données peut avoir de graves conséquences, d'où la nécessité de disposer d'un logiciel de récupération de données efficace.

Recoverit Free possède plusieurs caractéristiques clés qui en font un choix populaire pour la récupération de données sous Windows.

Il prend en charge une grande variété de types de fichiers, les photos, les vidéos, les documents et plus encore. Quel que soit le type de données perdues, ce logiciel peut vous aider à les récupérer.

Il peut gérer différents scénarios de perte de données, tels que la suppression accidentelle, le formatage du disque, la corruption du système de fichiers, les erreurs de disque dur et même les attaques de virus. Vous pouvez compter sur lui pour récupérer vos données, quelle que soit la cause de la perte.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante de Recoverit Free est la possibilité de prévisualiser les fichiers récupérables avant de les restaurer. Cette fonction permet aux utilisateurs d'examiner les fichiers pour s'assurer qu'ils sont intacts et complets avant de les restaurer, évitant ainsi de restaurer des fichiers corrompus ou inutiles. Cet aperçu permet de s'assurer que les données récupérées sont précisément celles que vous recherchez.

L'interface conviviale et intuitive de Recoverit Free en fait un choix idéal pour les utilisateurs de tous niveaux d'expertise informatique. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour l'utiliser efficacement. Il prend également en charge un large éventail de supports de stockage, notamment les disques durs internes et externes, les clés USB, les cartes mémoire, les disques SSD, etc.



Nous allons vous expliquer comment utiliser Recoverit Free sous Windows 10/11 pour récupérer des données supprimées ou perdues. Vous pouvez commencer par télécharger et installer gratuitement Recoverit Free sur votre ordinateur Windows, puis suivre ces trois étapes simples pour récupérer vos données.

Étape 1. Démarrez Recoverit Free, sélectionnez un emplacement où vous avez perdu des données pour commencer.



Étape 2. Recoverit Free va commencer à analyser le périphérique de stockage à la recherche de vos fichiers perdus.





Étape 3. À cette étape, vous pouvez vérifier tous les fichiers récupérés. Prévisualisez les fichiers récupérés et sélectionnez-les en cliquant sur le bouton "Récupérer" pour les enregistrer à nouveau.





Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Windows ou MAC.



2 méthodes gratuites pour récupérer les fichiers supprimés sans aucun logiciel

Il est également possible de récupérer des fichiers supprimés sans utiliser de logiciel tiers en utilisant les fonctions intégrées de sauvegarde et d'historique des fichiers de Windows. Voici comment procéder :

Récupérer à partir d'une sauvegarde

La récupération des sauvegardes est un moyen efficace de restaurer vos données en cas de perte, de corruption ou de défaillance matérielle. Si vous avez activé la fonction de sauvegarde de Windows, vous pouvez restaurer les fichiers supprimés à partir de votre sauvegarde précédente. Voici comment procéder :

Étape 1. Cliquez sur le bouton "Démarrer" et allez dans "Paramètres" et sélectionnez "Mise à jour et sécurité".





Étape 2. Sélectionnez "Sauvegarde" dans le menu de gauche, puis sélectionnez "Sauvegarder à l'aide de l'historique des fichiers". Appuyez ensuite sur "Plus d'options".



Étape 3. Sélectionnez la sauvegarde actuelle.

Faites défiler l'écran de Windows et sélectionnez l'option "Restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en cours".



Étape 4. Sélectionnez les fichiers souhaités.



Dans la barre de recherche, saisissez le nom du fichier que vous souhaitez restaurer à partir de la sauvegarde, ou utilisez les flèches gauche et droite pour trouver les fichiers souhaités.

Étape 5. Restauration



Une fois que vous avez trouvé les fichiers souhaités, sélectionnez-les et restaurez-les à leur emplacement d'origine. Enfin, cliquez sur le bouton "Restaurer".



Restauration à l'aide de l'historique des fichiers

Windows dispose également d'une fonction appelée "Historique des fichiers" qui enregistre les versions précédentes de vos fichiers. La restauration à l'aide de l'historique des fichiers est une fonctionnalité intégrée aux systèmes d'exploitation Windows. Cette fonctionnalité vous permet de récupérer des versions antérieures de fichiers ou de restaurer des fichiers supprimés à partir d'une sauvegarde automatique créée par le système. Voici comment l'utiliser pour récupérer des fichiers supprimés.

Étape 1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers, accédez au dossier où se trouvait le fichier supprimé afin de pouvoir récupérer le fichier supprimé auparavant. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'emplacement du fichier, puis sélectionnez "Restaurer les versions précédentes".





Étape 2. Une liste des versions précédentes du dossier s'affiche. Sélectionnez la version qui vous permet de récupérer le fichier supprimé autrefois, ensuite cliquez sur "Restaurer".



Ces deux méthodes, utilisant la sauvegarde et l'historique des fichiers, sont des moyens efficaces pour récupérer des fichiers supprimés sans avoir recours à un logiciel tiers. Toutefois, assurez-vous d'avoir configuré ces fonctionnalités à l'avance afin qu'elles soient disponibles lorsque vous en avez besoin.

2 logiciels gratuits pour récupérer les données Windows

La récupération de données sous Windows peut se faire également à l’aide de logiciels gratuits. Voici deux de ces logiciels gratuits populaires qui permettent de récupérer des données sur un système Windows : Stellar Data Recovery et Recuva.

● Stellar Data Recovery



Stellar Data Recovery est un logiciel de récupération de données gratuit pour Windows, offrant une solution fiable et polyvalente pour restaurer les fichiers perdus ou supprimés accidentellement.

Il est capable de récupérer différents types de fichiers, notamment des photos, des vidéos, des documents et bien plus encore. Il prend en charge un large éventail de formats de fichiers et de sources, surtout les disques durs, les clés USB, les cartes mémoire et les disques SSD.

Son interface conviviale permet aux utilisateurs de tous les niveaux de compétences informatiques de naviguer facilement dans le processus de récupération des données. La fonction de prévisualisation vous permet d'examiner les fichiers récupérables avant de les restaurer, tandis que les analyses rapides et approfondies s'adaptent à vos besoins spécifiques. Dans certains cas, il peut récupérer des fichiers, mais sans toutes leurs métadonnées, ce qui peut rendre les fichiers restaurés moins organisés.





● Recuva :

Recuva, développé par Piriform, est un logiciel de récupération de données bien connu des utilisateurs de Windows. Il se distingue par sa facilité d'utilisation et sa capacité à restaurer des fichiers supprimés accidentellement à partir de différents supports de stockage tels que les disques durs, les clés USB et les cartes mémoire.

Il offre une fonction de prévisualisation des fichiers récupérables, permettant aux utilisateurs de vérifier leur intégrité avant de les restaurer, ainsi qu'une analyse approfondie pour les situations de perte de données plus complexes.

Son interface ergonomique et ses options de filtrage facilitent la recherche et la récupération de fichiers spécifiques. Bien qu’il soit excellent pour récupérer des fichiers récemment supprimés. Il peut être moins efficace dans des cas complexes de récupération de données, tels que la récupération après un formatage complet du disque dur ou dans des cas de corruption grave.



Bien qu’il existe plusieurs méthodes pour récupérer les données, nous vous recommandons Wondershare Recoverit, qui se veut comme étant le meilleur logiciel gratuit pour la récupération de données. Il se distingue par sa facilité d'utilisation et sa capacité à vous aider à récupérer vos précieuses données en cas de perte accidentelle. Que vous ayez supprimé par erreur des photos, des vidéos, des documents importants ou que vous ayez rencontrés d'autres problèmes de perte de données, Recoverit offre un processus de récupération transparent. Vous pouvez prévisualiser les fichiers récupérables avant de les restaurer, ce qui est utile pour éviter de récupérer des fichiers inutiles.