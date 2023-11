Commençons par la tablette Xiaomi Mi Pad 6. Mince et élégante avec ses finitions métalliques, la tablette est dotée d'un écran 11 pouces WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 144Hz variable à 7 niveaux, pour un affichage toujours fluide.

Grâce à la certification TÜV Rheinland Low Blue Light, vous pouvez opter pour la fonction gradation CC dans les paramètres pour baisser la lumière bleue et ainsi protéger vos yeux lors d'une utilisation prolongée.

Elle prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, et offre 4 haut-parleurs stéréo pour un visionnage immersif.

Elle est équipée d'un processeur puissant et rapide Snapdragon 870 avec LPDDR5 et UFS 3.1 qui permet d'ouvrir et de faire fonctionner facilement des jeux lourds ou fichiers grand format, ou encore faire des montages vidéo 4K de manière fluide.

Sa batterie haute capacité de 8840 mAh assure jusqu'à 16 heures de lecture vidéo et est alimentée par une charge rapide de 33 W.

La Mi Pad 6 a également été pensée pour les réunions et visios avec sa caméra frontale 8MP dotée du FocusFrame qui vous garde centré même si vous bougez, l'angle de vision qui s'élargit ou se réduit selon le nombre de personnes, une prise audio à 360° pour plusieurs participants et bien d'autres fonctions.

La tablette Xiaomi Mi Pad 6 est en promotion à 295 € au lieu de 760 € avec coupon -35€ + code FR50 ou AEFR50 sur AliExpress. Livraison en 15 jours offerte.

Passons au smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. Son écran de 6,67 pouces AMOLED 120 Hz affiche une gamme de couleurs étendue avec un contraste et une luminosité plus élevés.

Sa batterie longue durée de 5000 mAh peut être rechargée à 100% en 19 minutes avec la turbo charge 120 W.

Il est équipé d'un appareil photo ultra-haute résolution de 200MP avec OIS et objectif 7P ultra-large qui est capable de capter plus de lumière, garantissant des clichés toujours clairs même de nuit. De plus, des algorithmes d'IA puissants améliorent encore plus la qualité et la vitesse de l'image.

Le Redmi Note 12 pro+ prend en charge Dolby Vision avec HDR10+, ainsi que Dolby Atmos avec deux haut-parleurs, pour une qualité d'image et de son saisissante.

Son processeur MediaTek Dimensity 1080 avec 5G augmente la vitesse générale et offre des performances impressionnantes, vous permettant de jouer à des jeux ou de créer des vidéos de manière fluide.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est à 273,99 € au lieu de 429,90 € avec le code FR50 ou AEFR50 sur AliExpress. La livraison en 5 jours est disponible et gratuite.

Enfin, terminons avec le smartphone OnePlus 11. Il est doté d'un écran 6,7 pouces AMOLED 2K Super Fluid 120Hz avec technologie LTPO qui permet de passer presque instantanément d'un taux de rafraîchissement de 1Hz à 120Hz.

Sa batterie haute capacité de 5000 mAh peut être rechargée entièrement en 25 minutes grâce à la charge rapide intelligente 100 W par IA.

Il est équipé d'un processeur puissant Snapdragon 8 Gen 2 et fournit jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X qui compresse les applications et alloue intelligemment la RAM, assurant une utilisation toujours fluide de vos jeux et applications même lourdes.

Il est équipé d'une triple caméra principale avec capteur 50MP OIS + capteur ultra large 48MP et capteur spécial portrait 32MP. La caméra Hasselblad offre plus d'un milliard de couleurs, tandis que l'algorithme TurboRAW HDR et l'Accu-spectrum assurent plus de clarté et des couleurs ultra réalistes.

Le smartphone OnePlus 11 est à 599,60 € au lieu de 1 060 € avec le code FR100 ou AEFR100 sur AliExpress. Livraison en 15 jours à 4,21 €.

