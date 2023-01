Fruit d'une dizaine d'années de travaux de recherche, le pneu Uptis (Unique Puncture-Proof Tire System) a été dévoilé par Michelin en 2021 et propose une conception particulière.

Il s'agit d'un pneu sans air qui promet d'éviter les problèmes de crevaison mais aussi de déformation du pneu sous l'effet d'un sous ou d'un surgonflage ou bien encore d'obstacles (trottoir, nid-de-poule) pouvant entraîner son éclatement.

Le prototype Uptis remplace l'air comprimé par une structure en lamelles flexibles en caoutchouch et résine capable de soutenir le véhicule, et conçu pour un usage grand public et professionnel en pouvant être monté sur des voitures et des utilitaires légers, avec la promesse du maintien du confort et de la sécurité de conduite.

Le pneu du futur en test dès aujourd'hui

Le pneumatique (en fait un ensemble roue et pneu) Michelin Uptis mise aussi sur sa simplicité d'utilisation et son aspect prêt à l'emploi qui facilitera la maintenance. Par ailleurs, il pourra permettre de réduire le nombre de pneus mis au rebut pour crevaison.

Surtout, un jeu de pneus airless pourrait suffire pour toute la durée de vie du véhicule, être plus facilement recyclables et contribuer ainsi à respecter les objectifs environnementaux en Europe et ailleurs.

La commercialisation est prévue pour 2024 mais Michelin va réaliser un test en conditions réelles en équipant 50 camionnettes de livraison DHL. L'expérimentation s'effectuera à Singapour sur des véhicules assurant le dernier kilomètre de livraison.

Allonger la durée de vie du pneu et recycler

Les pneus Uptis, par leurs qualités, devraient faciliter la gestion et le remplacement des trains de pneus sur les flottes de véhicules professionnels, avec un gain de temps et d'argent non négligeables.

Michelin rappelle que 20% des pneus sont prématurément mis au rebut, dont 12% pour crevaison et 8% pour usure prématurée du fait d'une mauvaise pression. "La technologie sans air Uptis pourrait prévenir la mise au rebut de 200 millions de pneus par an à l'échelle mondiale", indique la firme.