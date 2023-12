Le MicroLED progresse depuis quelques années, et du prototype prometteur nous sommes passés à quelques écrans intégrés dans divers dispositifs, notamment dans le wearable et les casques de réalité virtuelle.

Mais si l'on parlait un temps d'un éventuel MacBook avec écran MicroLED, il va falloir déchanter rapidement : nous ne sommes pas en mesure de produire des dalles de grande taille sur cette base, et nous ne devrions pas l'être avant longtemps...

Car si aujourd'hui, l'OLED et l'AMOLED dominent le marché du smartphone, le MicroLED est déjà présenté comme le successeur de ces deux technologies... Pourtant, on ne devrait pas voir arriver de smartphone doté d'un écran MicroLED avant une dizaine d'années, et encore donc bien plus pour les écrans plus larges...

Dans les faits, Samsung propose déjà un écran MicroLED, mais à plus de 100 000 euros l'écran, autant dire que la démocratisation n'est pas au menu...

La MicroLED Association évoque le fait que les panneaux microLED pour smartphones ne devraient entrer en production qu'à l'horizon 2030. Le développement de techniques de production devrait arriver à son terme entre 2026 et 2029 et la mise en application suivra... Pour une première mise sur le marché d'écrans MicroLED de 6 à 7 pouces en 2033.

On devrait comme toujours assister à une transition douce et des prix qui devraient exploser pour les premiers appareils dotés de cette technologie, avant que tout cela ne se stabilise comme ce fut lors de la bascule LED / OLED.