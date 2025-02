« GameStop a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de l'évaluation de ses actifs internationaux, la société a l'intention de poursuivre la vente de ses opérations en France et au Canada. » Le communiqué de l'entreprise américaine est laconique. Pour le cas de la France, il signifie la mise en vente de l'enseigne Micromania.

Micromania est dans le giron du groupe GameStop depuis 2008 et à l'issue d'un rachat à hauteur de 500 millions d'euros. En 2017, et toujours sous la houlette de GameStop, Micromania a fusionné avec Zing Pop Culture pour devenir Micromania-Zing.

Avec un réseau de près de 450 magasins et plus de 1500 collaborateurs, Micromania-Zing se présentait en 2019 comme l'enseigne leader de la distribution de jeux vidéo et de produits dérivés de la Pop Culture en France.

Dans l'espoir d'un repreneur pour Micromania

La communication de GameStop ne mentionne aucun repreneur potentiel pour Micromania, tandis qu'une adresse e-mail est fournie pour toute demande au sujet de la cession de ses activités en France et au Canada.

Actuellement, aucune fermeture n'est annoncée, mais des interrogations légitimes se posent sur le sort qui sera réservé à l'avenir aux enseignes Micromania-Zing et à ses employés.

En novembre dernier, GameStop avait décidé de mettre un terme à ses activités en Allemagne et l'ensemble des magasins y ont été fermés. En Italie, sa filiale a par contre été reprise par Cidiverte qui va exploiter plus de 250 boutiques Gamelife.

N.B. : Source images : micromania.fr.