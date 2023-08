Le mois dernier, Microsoft a levé le voile sur une nouvelle police de caractères par défaut pour Microsoft 365 et ses diverses applications. Avec cette police, un nouveau thème sera déployé.

Microsoft vient d'annoncer que le déploiement se fera à partir du mois de septembre prochain.

Après une quinzaine d'années à sévir comme police de caractères par défaut pour Word, Excel, PowerPoint, Outlook et les diverses applications de Microsoft Office… ou plutôt Microsoft 365 désormais (et anciennement Office 365), Calibri tire sa révérence à ce poste. Elle avait pris la place de Times New Roman.

L'annonce de ce remplacement à venir avait été faite fin avril 2021, avec la proposition de cinq nouvelles polices d'écriture par défaut : Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena ou Tenorite. Finalement, le choix s'est porté sur… Aptos.

Ce n'est pas une entourloupe de Microsoft qui ne respecterait pas le vote des utilisateurs. Aptos est tout simplement un nouveau trouvé à Bierstadt. Qui plus est, l'ensemble des propositions seront disponibles dans le menu des polices, aux côtés de Calibri, Times New Roman, Arial et autres.

Aptos et plus encore pour Microsoft 365

Aptos est l'œuvre de Steve Matteson qui a notamment travaillé au développement du format de police TrueType pour Windows et qui est à l'origine de la création de la police d'écriture Segoe que l'on retrouve toujours dans Windows 11.

La police de caractères Aptos est une police de la famille sans serif pour la typographie. Il n'y a pas d'empattement pour les extrémités des caractères.

En marge d'Aptos, Microsoft souligne : " Nous nous efforçons de rendre le logiciel plus expressif et inclusif. Il y a une nouvelle expérience de sélection des polices, ainsi que de nouveaux thèmes, couleurs et arrière-plans. Ces mises à jour témoignent de notre dévouement envers ceux qui utilisent Microsoft 365, de la même manière qu'un mécanicien utilise une boîte à outils ou un artiste un pinceau. "

Pour tous dans les prochains mois

Microsoft indique que la police de caractères Aptos va commencer à apparaître comme la nouvelle police par défaut dans Word, Outlook, PowerPoint et Excel pour des centaines de millions d'utilisateurs. Tous les utilisateurs seront concernés au cours des prochains mois.