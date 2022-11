Gare à ne pas se retrouver bloqué avec un système définitivement obsolète : Microsoft émet des rappels auprès de ses utilisateurs de Windows 8.1 leur indiquant que leur logiciel ne sera plus supporté par la marque à compter de janvier prochain.

Windows 8.1 a été lancé sur le marché en octobre 2013 et s'est affiché comme l'une des versions les plus détestées de Windows par les utilisateurs. Proposée gratuitement, la version se veut lourde et peu ergonomique, elle devait déjà rattraper les erreurs de Windows 8 mais n'a finalement pas réussi son pari. Finalement, nombre d'utilisateurs sont restés sur Windows 7 bien plus populaires, avant de basculer directement sur Windows 10 en été 2015.

Windows 8.1 encore installé sur 3% de machines

Reste que l'on compte encore un peu moins de 3% de PC sous Windows 8.1. Actuellement, la majorité des utilisateurs de Windows est dotée de Windows 10 (environ 72%, contre 15% pour Windows 11).

Malheureusement pour ces utilisateurs, à compter du 10 janvier 2023, Microsoft coupera tout support pour Windows 8.1. Cela implique que plus aucune mise à jour de sécurité ne sera diffusée, le support étendu ayant été activé depuis 2018 arrive à son terme à la date évoquée plus haut.

Il deviendra donc potentiellement dangereux de continuer à utiliser Windows 8.1 qui pourrait faire l'objet d'exploitation de failles n'étant plus corrigées.

Microsoft diffuse des messages pour prévenir ses utilisateurs de la situation, tout en les invitant à basculer vers un OS plus récent, et notamment Windows 11... Néanmoins, il y a fort à parier que les stations sous Windows 8.1 ne remplissent pas les prérequis matériels à la bascule vers Windows 11.