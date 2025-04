Cinquante années se sont écoulées depuis la fondation de Microsoft par Bill Gates et Paul Allen. Une période durant laquelle la société s'est imposée comme un acteur incontournable, popularisant l'ordinateur personnel avec des produits comme MS-DOS puis Windows, et standardisant les outils de productivité avec sa suite Office. Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur des étapes fondatrices et des anecdotes marquantes qui ont façonné l'entreprise.

Aux origines : le code qui a tout lancé

Au cœur des débuts de Microsoft se trouve un morceau de code devenu légendaire : l'interpréteur BASIC pour l'Altair 8800. Développé en quelques semaines par Bill Gates et ses associés, ce logiciel fut le tout premier produit de la jeune entreprise. Comme le rappelle Bill Gates à l'occasion de cet anniversaire, ce programme a été déterminant. Il a non seulement prouvé la viabilité du modèle économique basé sur la vente de logiciels pour les micro-ordinateurs naissants, mais il a surtout posé la première pierre de l'immense édifice qu'est devenu Microsoft.

C'est au printemps 1975 que les deux acolytes alors étudiants tentent un coup de poker en découvrant l'ordinateur Altair 8800 dans un magazine. Ils contactent la marque en prétendant avoir développé un langage BASIC compatible... Sauf que le logiciel n'existe pas... En 8 semaines, ils développent malgré tout le logiciel qui devient un succès et fonde des bases de Micro-Soft, qui perdra son tiret très rapidement.

Cinquante ans d'innovations marquantes

L'histoire de Microsoft est jalonnée par le lancement de produits qui ont défini des ères technologiques. Après le succès initial du BASIC, l'arrivée de MS-DOS puis de Windows a démocratisé l'accès à l'informatique pour des millions d'utilisateurs à travers le monde. Parallèlement, la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) s'est imposée comme l'outil de travail par excellence dans les entreprises et les foyers. Ces succès témoignent de la capacité de l'entreprise à anticiper ou accompagner les grandes vagues d'innovation technologique.

1997 : le sauvetage inattendu d'apple

Un autre épisode clé, souvent rappelé lors de cet anniversaire, est l'accord financier et stratégique conclu avec Apple en 1997. Alors que la firme de Cupertino traversait une crise majeure, Microsoft, son concurrent historique, a réalisé un investissement de 150 millions de dollars. Cet accord incluait également l'engagement de continuer à développer Office pour Mac. Cette décision, motivée par des raisons stratégiques (éviter les accusations de monopole, conserver un marché pour Office), a offert une aide précieuse à Apple à un moment critique de son histoire.

L'héritage complexe d'un géant

Aborder les 50 ans de Microsoft, c'est donc contempler un héritage aux multiples facettes. D'un côté, l'ingéniosité technique initiale symbolisée par le code BASIC fondateur. De l'autre, une intelligence stratégique capable de manœuvres surprenantes comme le soutien à Apple. Au fil des décennies, l'entreprise a su évoluer, passant du logiciel pur à une gamme étendue de services, de matériel (Surface, Xbox) et de solutions cloud (Azure), tout en conservant une place centrale dans l'écosystème numérique mondial, notamment via son système d'exploitation Windows.

Mais Microsoft a également connu quelques échecs : la marque n'a ainsi pas réussi à percer lors du virage du smartphone avec Windows Mobile. Plus récemment, le projet HoloLens est également une déconvenue d'envergure pour le groupe...

Ce cinquantième anniversaire met en lumière le parcours exceptionnel de Microsoft. Depuis le développement audacieux du premier interpréteur BASIC jusqu'à son rôle de pilier technologique mondial, en passant par des épisodes historiques comme l'accord avec Apple, l'entreprise a laissé une empreinte indélébile sur notre époque. Une histoire riche, faite d'innovations, de stratégies et d'une capacité certaine à se maintenir au sommet, et ce malgré de nombreuses polémiques.