Le cas échéant, c'est une décision qui risque de faire grand bruit. Microsoft aurait l'intention d'intégrer les modèles d'IA d'Anthropic pour animer certaines fonctionnalités des applications Office 365 (ou Microsoft 365). Un choix susceptible de marquer une rupture avec le passé et OpenAI.

Une question de performance avant tout

Selon des sources internes citées par The Information, les développeurs de Microsoft ont constaté que les derniers modèles d'Anthropic, notamment Claude Sonnet 4, se montrent plus performants que ceux d'OpenAI pour des tâches très spécifiques.

Créer une présentation PowerPoint plus esthétique ou automatiser des fonctions financières complexes dans Excel serait devenu le point fort de la technologie d'Anthropic.

Le choix serait ainsi dicté par une recherche de la meilleure performance possible, application par application.

Vers une indépendance stratégique

Pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Microsoft a déjà adopté une stratégie de diversification et propose d'autres modèles, comme Grok de xAI ou Claude d'Anthropic via GitHub Copilot.

Sans compter le développement par Microsoft AI de ses propres modèles tels que MAI-1 (actuellement en preview) pour Copilot qui a récemment été présenté.

L'avenir de l'IA chez Microsoft a diverses facettes, en soulignant que pour accéder aux modèles d'Anthropic, le groupe devrait payer son grand rival en matière de cloud... Amazon Web Services (AWS).

OpenAI et Microsoft, la fin de l'idylle ?

Le climat a tendance à se tendre entre les deux partenaires historiques. OpenAI affiche des ambitions d'indépendance de plus en plus marquées, dont une plateforme concurrente de LinkedIn qui est dans le giron de Microsoft.

Pour apaiser les esprits, un porte-parole de Microsoft a réaffirmé la solidité du lien avec OpenAI (TechCrunch) : « Comme nous l'avons dit, OpenAI continuera d'être notre partenaire sur les modèles de pointe et nous restons engagés dans notre partenariat à long terme ».