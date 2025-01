Même les plus grands peuvent passer à côté de certaines choses... C'est le cas de Microsoft qui n'est pas parvenu à profiter du tournant dans l'univers du mobile et à imposer Windows Phone.

Bill Gates est récemment revenu sur cette période assez difficile pour Microsoft, précisant que cet échec lui incombe en grande partie et qu'elle a couté énormément à la firme, tant sur le plan stratégique que financier... Pire encore, l'échec de Microsoft a également entrainé avec lui certains partenaires, comme Nokia persuadé que le géant américain aurait finalement raison de bouder Android.

Pourtant, au début des années 2000, Microsoft disposait de tout pour faire face à Google et à Apple. Bill Gates évoque ainsi sa "plus grande erreur de tous les temps", celle d'avoir sous-estimé Google et surtout Android. Microsoft a ainsi péché par orgueil, estimant que son aura et son expertise suffiraient à s'imposer auprès des utilisateurs... Mais voilà, en face, Google a largement optimisé ses services, conçu tout un écosystème et Android s'est rapidement montré plus ouvert, plus ergonomique, plus performant...

Microsoft a donc pensé que les premières initiatives de Google ne perceraient pas... Et la marque a investi bien trop tard dans le développement de Windows Phone, proposant ainsi un OS imparfait et bancal, boudé autant par les utilisateurs que par les développeurs tiers alors que, pendant ce temps, le Play Store proposait déjà des milliers d'applications mobiles.

Windows Phone n'a jamais véritablement décollé et Microsoft se concentre désormais sur les services Cloud et solutions hybrides sous Windows sans cibler spécifiquement l'univers du smartphone, mais plutôt celui du dispositif portable.