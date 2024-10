Selon NateTheHate, un insider régulièrement bien informé, Microsoft tiendrait une nouvelle conférence Xbox cette semaine.

Il s'agira pour la marque de proposer son Xbox Partner Preview, une conférence dédiée aux productions de ses partenaires indépendants. La première édition avait été proposée en mars 2024, cette fois elle pourrait se tenir à nouveau ce jeudi 17 octobre à 19h00.

L'événement se tiendra en ligne, et mettra donc l'accent sur les productions dédiées à la plateforme Xbox qui ne proviennent pas des studios de Microsoft.

On devrait ainsi prendre des nouvelles de l'extension d'Alan Wake II, The Lake House avec de la présentation de gameplay. Un trailer de Like a Dragon : Pirate Yakuza sera dévoilé ainsi que du contenu pour Wuchang : Fallen Feathers.

D'autres avant-premières seront également de la partie avec des jeux prévus sur Xbox, PC Windows ainsi que des annonces pour le Game Pass.