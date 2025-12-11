Microsoft AI publie " The Copilot Usage Report 2025 " qui est son premier rapport sur l'utilisation de Copilot. Il s'appuie sur l'analyse de 37,5 millions de conversations anonymisées entre janvier et septembre 2025.

Le sujet pouvant être sensible, Microsoft souligne : " Notre système ne se contente pas d'anonymiser les conversations ; il extrait uniquement le résumé de la conversation, à partir duquel nous connaissons le sujet et l'intention, tout en garantissant une confidentialité totale. "

Un usage de Copilot qui diffère entre ordinateur et mobile

Selon le rapport, il existe une distinction nette entre les usages de Copilot sur ordinateur et sur mobile. Sur ordinateur, les sujets liés au travail dominent pendant les heures de bureau, de 8h à 17h, reflétant un usage professionnel et technique.

En revanche, sur mobile, l'IA devient un confident de poche. Le sujet le plus populaire, à toute heure du jour et de la nuit, est la santé. Les utilisateurs se tournent vers Copilot pour des conseils bien-être, le suivi de leurs routines ou la recherche d'informations médicales.

Cette tendance souligne une interaction plus intime et personnelle avec Copilot via le smartphone.

Des tendances révélées par l'étude

L'analyse met en lumière des schémas d'utilisation. Par exemple, les conversations sur la religion et la philosophie connaissent un pic aux premières heures du matin, tandis que les sujets liés aux voyages sont plus fréquents pendant les heures de trajet.

Le mois de février montre par exemple une augmentation des requêtes sur les relations, en lien avec la Saint-Valentin.

L'étude note également une hausse générale des demandes de conseils personnels, qu'il s'agisse de décisions de vie ou de relations. " Cette tendance croissante souligne à quel point les outils numériques deviennent des compagnons de confiance pour répondre aux questions du quotidien. "