Microsoft et Samsung ont officialisé l'arrivée de Copilot, l'assistant IA de Microsoft, sur la gamme 2025 des téléviseurs et moniteurs intelligents du géant sud-coréen. Une intégration gratuite qui doit rendre l'expérience télévisuelle plus simple et plus interactive.

Un compagnon IA au cœur du salon

Copilot prend la forme d'un personnage animé et amical, une sorte de blob beige qui flotte et réagit à l'écran, synchronisant ses lèvres avec ses réponses vocales. L'accès se fait de manière intuitive. Une pression sur le bouton micro de la télécommande suffit pour l'activer.

L'assistant est accessible depuis l'écran d'accueil Tizen OS ou l'application Samsung Daily+. Pour une expérience plus poussée, un code QR permet de lier le compte Microsoft, offrant ainsi à Copilot une mémoire des préférences et conversations antérieures pour des recommandations personnalisées.

Des fonctionnalités bien au-delà du zapping

L'ambition affichée est de faire de la télévision un espace partagé de curiosité. L'assistant IA est conçu pour répondre à des requêtes complexes et apporter une valeur ajoutée.

Parmi les capacités évoquées, obtenir des résumés d'épisodes sans spoilers pour reprendre une série en cours, demander des suggestions très précises comme « un film qui ressemble à ' Le Jeu de la dame ' mais sur la cuisine », trouver un programme qui plaira à un groupe aux goûts variés mêlant comédie romantique, science-fiction et thriller.

En plus d'explorer des sujets après un visionnage, en demandant qui est l'acteur derrière un personnage ou la filmographie d'un réalisateur, Copilot peut aussi répondre à des questions du quotidien, comme la météo ou des requêtes plus personnelles. Les réponses s'affichent sous forme de fiches visuelles adaptées au grand écran.

Une alliance pour des écrans plus intelligents

Cette intégration s'inscrit dans une collaboration de longue date entre les deux géants technologiques et renforce l'écosystème Samsung Vision AI.

« Copilot sur les téléviseurs Samsung est conçu pour donner l'impression d'avoir un compagnon IA dans son salon », explique David Washington de Microsoft AI. « Grâce à nos partenariats ouverts en matière d'IA, Samsung établit une nouvelle norme pour les écrans intelligents », assure Kevin Lee de Samsung Electronics.

Les modèles 2025 tels que les Neo QLED, OLED, The Frame, ainsi que les moniteurs M7, M8 et M9, sont les premiers concernés par le déploiement qui devrait s'étendre progressivement.