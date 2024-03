Microsoft a lancé ce début de semaine une campagne visant à démocratiser l'IA en France avec pour objectif de proposer la formation de 100 000 Français au développement de l'IA générative.

L'Intelligence artificielle est considérée comme un secteur d'avenir, elle concerne déjà 73% des Français selon une étude, qu'il s'agisse d'utiliser une IA générative sur Internet, des outils de retouche d'image ou autre : l'IA touche les particuliers comme les entreprises.

Des formations diverses autour de l'IA

Ce mardi, Microsoft a donc tenu son Microsoft AI Tour à Paris et lancé son programme pour accélérer un peu plus la démocratisation de l'IA en France. La présidente de Microsoft France, Corine Bilbao explique ainsi : "a suite logique de ce que nous avons entrepris depuis plus de 5 ans avec notamment les ouvertures de nos écoles IA en France, et le programme Global Skills Initiative à l’échelle internationale"

Qu'il s'agisse d'étudiants ou de salariés, chefs d'entreprises, membres d'associations, tous peuvent accéder à la formation. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne de Microsoft pour se lancer, et accéder à une formation qui débouche sur une certification professionnelle, le tout passe alors par LinkedIn Learning.

La plateforme va accueillir du contenu de façon progressive avec des microformations développées par la start-up française Kokoroe, des cours LinkedIn learning, des MOOC...

Microsoft viendra également directement au contact des intéressés avec des actions dans diverses régions de France, notamment des hackathons à Nantes, Lyon, Toulouse et Bordeaux...

Pour en savoir plus, rendez-vous dès à présent sur le site À vous l'IA de Microsoft.