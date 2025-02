Si le navigateur Google Chrome a son jeu hors ligne officiel Dino incarné par un dinosaure bondissant et directement accessible via chrome://dino dans la barre d'adresse, Microsoft Edge dispose de son côté d'un jeu de surf un tantinet plus évolué.

Avec Microsoft Edge, le jeu Surf ou Edge Surf est à découvrir par le biais de edge://surf dans la barre d'adresse. De la même manière que Dino, il n'est pas nécessaire d'être hors ligne pour enchaîner les parties et tenter d'améliorer son score.

Edge Surf propose divers paramètres pour rendre le jeu plus ou moins difficile, et vient surtout de bénéficier d'une mise à jour qui est présentée comme majeure.

Avec la mise à jour de Edge Surf

Au programme, de nouveaux graphismes sans toutefois trahir l'esprit du thème d'origine désormais qualifié de classique. Il est du reste possible de basculer d'un thème à l'autre depuis le nouveau menu des thèmes.

Le personnage du joueur devient personnalisable avec un choix de tenue, de coiffure ou encore d'accessoires tels que des lunettes, un chapeau, un casque ou encore un masque et un tuba.

Un quatrième mode de jeu Collecteur a été ajouté. Il complète les modes Infinies, Période d'essai et Zig Zag. Cette fois-ci, le but sera de recueillir le plus de pièces possible afin d'obtenir le meilleur score. L'objectif vers le meilleur score est en outre à suivre grâce à une barre de progression.

Responsable produit pour Microsoft Edge, William Devereux ne dévoile que quelques améliorations avec la mise à jour de Edge Surf et promet que d'autres sont à découvrir. Le déploiement concerne toutes les versions du navigateur.