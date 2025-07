Microsoft a décidé de passer à la vitesse supérieure pour son navigateur Edge et lance une fonctionnalité expérimentale. Un mode Copilot à activer pour placer l'IA au cœur de l'expérience de navigation.

Une collaboration avec l'IA

Activer le mode Copilot, c'est pour ainsi dire accepter un nouveau partenaire de navigation. Dès l'ouverture d'un nouvel onglet, l'interface se veut épurée, centrée sur une unique barre de saisie qui fusionne recherche, discussion et navigation. L'intérêt sera de collaborer avec Copilot.

« Avec le mode Copilot activé, vous bénéficiez de fonctionnalités d'IA innovantes dans Edge qui enrichissent votre navigateur », écrit Microsoft dans un billet de blog.

« Egde n'attend pas passivement que vous cliquiez, mais anticipe ce que vous pourriez vouloir faire ensuite. Il ne vous donne pas simplement des onglets sans fin à parcourir, mais travaille avec vous comme un collaborateur qui donne un sens à tout cela. »

Des fonctionnalités qui simplifient vraiment la vie ?

Plusieurs possibilités se démarquent, dont le contexte multi-onglets. Après autorisation, Copilot peut analyser l'ensemble des onglets ouverts. Microsoft donne l'exemple de la recherche d'une location de vacances sur plusieurs sites. Il pourra être demandé à Copilot de trouver l'option la plus proche de la plage et avec une cuisine équipée.

La navigation vocale permet aussi de piloter le navigateur à la voix pour trouver une information ou ouvrir des pages de comparaison. Et ce n'est qu'un début. Microsoft prévoit de permettre à Copilot, toujours avec un accord explicite, d'accéder à l'historique et aux identifiants pour effectuer des tâches plus complexes, comme réserver un restaurant ou gérer des courses en ligne.

De quoi rejoindre la vision agentique de l'IA poussée par les divers acteurs du domaine et qui soulève autant d'enthousiasme que d'interrogations.

Contrôle et vie privée : Microsoft se veut rassurant

Face aux craintes légitimes que peut susciter une IA capable de voir et d'écouter la navigation, Microsoft insiste sur le contrôle laissé à l'utilisateur. Le mode Copilot est entièrement optionnel et peut être activé ou désactivé à tout moment dans les paramètres de Microsoft Edge.

Des indicateurs visuels clairs signaleront en permanence lorsque l'assistant analyse le contenu. Le groupe de Redmond assure en outre que la gestion des données respecte ses standards de confidentialité et de sécurité.

La fonctionnalité est actuellement en phase expérimentale et gratuite, mais une mention « pour une durée limitée » laisse entendre qu'elle pourrait à terme être intégrée dans une offre payante du type Copilot Pro. Elle est à retrouver dans Paramètres de Microsoft Edge, puis « Innovations de l'IA » (ou edge://settings/ai dans la barre d'adresse).