Microsoft déploie une version remaniée de son site des modules complémentaires pour son navigateur Edge. Le déploiement est en cours et le nouveau site n'est pas forcément encore disponible pour tous.

L'objectif général est d'améliorer la découverte et l'installation d'extensions et de thèmes. Une refonte avec une interface plus moderne et des fonctionnalités avancées.

Une navigation amendée

Avec une interface épurée, le site propose des onglets distincts pour les extensions et les thèmes, tandis que la barre de recherche est désormais située en haut à droite de l'écran. Elle demeure accessible en permanence.

Les suggestions automatiques ont été optimisées dans le but d'offrir des propositions plus pertinentes lors d'une saisie.

Pour une installation directe depuis les suggestions, un bouton « Obtenir » est affiché à côté des extensions les plus populaires dans les recommandations de recherche.

Fonctionnalités de recherche avancées

Microsoft indique que le moteur de recherche du site a été amélioré pour fournir des résultats plus précis et pertinents. Les modules complémentaires peuvent être filtrés par type de produits, catégories, évaluations et autres critères.

Les thèmes pour le navigateur sont mieux classés pour parcourir et trouver plus rapidement différents styles. Sinon, des collections d'extensions et de thèmes sont mises en place. Ces sélections doivent coller à différents centres d'intérêt et besoins en matière d'expérience de navigation.

Rappelons qu'il est possible d'avoir recours au Chrome Web Store pour trouver et installer des extensions à destination de Microsoft Edge. Il peut être intéressant de jongler entre les deux boutiques en cas de lacunes.