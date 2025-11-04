C'est un ajout supplémentaire pour l'adoption de cette technologie d'authentification sans mot de passe. Dans le cadre d'un déploiement progressif avec la version 142 du navigateur Edge, Microsoft active la sauvegarde et la synchronisation des passkeys via le gestionnaire de mots de passe (Microsoft Password Manager).

Sont concernés les comptes Microsoft (MSA) sur les appareils Windows (10 et plus). Auparavant, les passkeys d'un PC via Windows Hello étaient inutilisables sur un autre PC.

Une synchronisation pour éviter un casse-tête

Les passkeys (clés d'accès) sont conçues pour remplacer les mots de passe traditionnels. Basées sur la norme ouverte FIDO2, elles utilisent un chiffrement à clé publique.

L'appareil conserve une clé privée et le site web une clé publique, rendant l'authentification plus sûre et résistante au phishing. Sans synchronisation, leur gestion peut devenir un casse-tête.

Microsoft souligne un stockage cloud dans un format chiffré et un code PIN pour déverrouiller et synchroniser les passkeys du gestionnaire de mots de passe, dans une limite de dix tentatives.

Encore avec des limites

Pour le moment, la synchronisation ne fonctionne qu'entre les appareils Windows et uniquement pour les comptes Microsoft personnels. L'absence d'une synchronisation mobile est notamment handicapante.

Microsoft indique toutefois qu'une disponibilité future sur d'autres plateformes est bel et bien prévue, ainsi qu'un plugin pour utiliser ces passkeys en dehors d'Edge.