Le navigateur Microsoft Edge est actuellement disponible en version 125 (stable). Pourtant, Microsoft revient aujourd'hui sur des modifications qui ont été apportées à partir de la version 122 afin de le rendre plus rapide.

Selon le groupe de Redmond, l'interface utilisateur de Microsoft Edge est beaucoup plus réactive, à commencer par son menu Browser Essentials (Éléments essentiels du navigateur) qui affiche des informations sur les performances.

" L'interface utilisateur est désormais 42 % plus rapide pour les utilisateurs d'Edge et 76 % plus rapide pour ceux d'entre vous avec un appareil sans SSD ou avec moins de 8 Go de RAM ", peut-on lire dans un billet de blog de l'équipe Microsoft Edge.

Seulement un début avec WebUI 2.0

En guise de démonstration, une vidéo compare le temps de chargement du menu Browser Essentials de Microsoft Edge sur React, WebUI avec JavaScript et WebUI 2.0 qui est la nouvelle architecture à l'origine des progrès enregistrés.

Alors que les éléments Historique, Téléchargements et Portefeuille profiteront des apports de WebUI 2.0 en matière de réactivité au cours des prochains mois, Microsoft souligne que l'expérience avec le menu Favoris est 40 % plus rapide depuis la version 124 du navigateur.

Microsoft explique que WebUI 2.0 est une architecture d'abord axée sur le balisage (markup-first) qui utilise des paquets de code plus petits et entre dans le cadre d'un code plus modulaire pour l'interface utilisateur. Le recours à du code JavaScript est réduit pour le rendu.

" Nous nous appuyons sur un référentiel de composants web optimisés pour les performances des moteurs web modernes. "

Il n'y a pas que Copilot

Comme le menu Browser Essentials fait écho à une fonctionnalité relativement récente et sans doute méconnue de Microsoft Edge, l'amélioration de sa réactivité grâce à WebUI 2.0 a pu passer inaperçue. D'autant que Microsoft préfère surtout parler de Copilot et de l'IA…

Microsoft évoque par ailleurs une démarche open source pour plus tard qui sera susceptible de profiter à une amélioration de la plateforme web elle-même.