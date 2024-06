C'est une des forces du Xbox Game Pass sur la concurrence : tous les titres des studios Xbox sont proposés au sein du catalogue du service par abonnement dès le jour de leur sortie.

Mais cette disponibilité n'est pas gravée dans le marbre, et certains titres sont amenés à disparaitre du catalogue ainsi proposé aux joueurs. C'est ainsi le cas de Forza Horizon 4 qui tire sa révérence et quitte le Xbox Game Pass d'ici cette fin d'année.

Plus largement, Forza Horizon 4 quittera également le Microsoft Store et Steam le 15 décembre 2024. Le jeu ne sera plus disponible à l'achat sur les boutiques en ligne, ni même les contenus additionnels liés au titre. Xbox explique la situation en "raison de licences et accords avec ses partenaires".

À compter du mois de juillet, le titre aura droit à la dernière Série (77) avec une dernière Playlist du festival se terminant le 22 aout. Passé cette date, plus de Playlist accessible sauf un accès à l'historique. Les jeux achetés par les joueurs continueront de fonctionner y compris au niveau des fonctions en ligne en multijoueur, mais plus aucun nouveau contenu ne sera proposé.

En bref, Microsoft commence à enterrer son titre pour pousser les joueurs à basculer vers Forza Horizon 5 qui lui reste disponible.