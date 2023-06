La communication de Microsoft autour de Windows est actuellement assez étrange : alors qu'il est prévu de voir arriver Windows 12 sur le marché dès l'année prochaine, la marque n'a encore donné que peu d'informations à son sujet.

La stratégie de Microsoft est délicate : Windows 11 n'a pas encore véritablement conquis son public, en partie par des prérequis qui laissent une grande partie du parc informatique mondial sur la touche, mais également pour ses changements, sources de perturbation chez nombre d'utilisateurs. Historiquement, on ne peut pas vraiment dire que les nouvelles versions de Windows ont immédiatement séduit le public et beaucoup en restent alors à Windows 7 et Windows 10, surtout pour une question de confort.

Windows 12 reste discret

Windows 12 est sur les rails depuis plusieurs mois maintenant et si Microsoft ne souhaite pas encore trop en parler, la marque ne peut s'empêcher d'y faire indirectement allusion.

Lors de son événement Build 2023, Microsoft a évoqué "La prochaine génération de Windows", dont nous avions déjà eu un aperçu lors de la conférence Ignite avec une nouvelle interface repensée et une barre de recherche et barre des tâches flottantes laissant plus de liberté d'organisation aux utilisateurs.

Microsoft prépare donc subtilement le terrain pour une annonce officielle de Windows 12 dont la sortie pourrait bien se caler dès 2024, quitte à passer davantage pour une évolution majeure qu'une véritable nouvelle version.

Rappelons que Windows 12 devrait faire la part belle à une intégration très poussée de l'intelligence artificielle avec un tout nouvel écosystème centré autour de cette technologie pour laquelle Microsoft a investi des centaines de millions de dollars ces dernières années.