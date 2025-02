Après des débuts prometteurs, le projet HoloLens n'a pas rencontré le succès espéré, malgré des tentatives pour séduire le marché de l'entreprise et un contrat colossal avec l'armée américaine. La start-up Anduril, fondée par Palmer Luckey (le créateur d'Oculus), reprend désormais les rênes du projet.

Microsoft, pionnier dans le domaine de la réalité mixte avec le lancement de HoloLens en 2015, semble avoir définitivement jeté l'éponge. L'entreprise n'a pas réussi à transformer l'essai malgré une deuxième génération sortie en 2019. Les ventes, estimées à seulement 300 000 unités entre 2016 et 2022, sont bien en deçà des attentes, d'autant plus que le casque était vendu au même prix que le Vision Pro, environ 4 000 €. Malheureusement les promesses avancées par la firme de Redmond n'ont jamais été véritablement remplies.

Un contrat mirifique avec l'armée américaine...

L'espoir de Microsoft reposait en grande partie sur un contrat pharaonique signé en 2021 avec l'armée américaine. Ce contrat, d'une valeur de 22 milliards de dollars sur 10 ans, visait à développer un casque spécifique à l'infanterie, basé sur la technologie HoloLens. L'objectif était de fournir aux troupes des informations en temps réel directement dans leur champ de vision, avec un traitement IA intégré. Au total, 120 000 unités devaient être produites. L'armée souhaitait améliorer l'équipement de ses troupes, et permettre notamment aux opérateurs de bénéficier d'informations comme des retours d'imagerie satellite ou de localisation des troupes alliées et ennemies, d'un suivi plus simple des objectifs de mission, tracé des déplacements, optimisations des trajets...

... Finalement repris par Anduril

Malgré des essais initiaux mitigés, le projet a continué d'avancer jusqu'à l'intervention d'Anduril en septembre dernier. Cette société, spécialisée dans les solutions logicielles pour la défense, a d'abord été simple partenairedu programme d'intégration des technologies d'Hololens dans le dispositif opérationnel de l'armée, avant de prendre complètement le contrôle du programme. Palmer Luckey, le fondateur d'Anduril et ancien créateur d'Oculus, a exprimé son enthousiasme quant à l'avenir du projet IVAS (Integrated Visual Augmentation System) : « Le programme IVAS […] permettra aux combattants américains de dépasser les limites du corps et de la cognition humaine ».

Microsoft continuera de fournir des services cloud et d'IA pour IVAS, mais se retire définitivement de la production de matériel HoloLens. C'est une sortie discrète pour une entreprise qui a été l'une des premières à explorer le potentiel de la réalité mixte.