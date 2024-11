C'est en fouinant au sein des fichiers de Windows 11 que la découverte a été réalisée : des références à "Windows Intelligence" ont été repérées au sein du fichier ADML qui gère les autorisations de confidentialité du système.

Une nouvelle référence qui pourrait signer un revirement pour Microsoft puisque l'on peut lire "Let Apps Access Windows Intelligence". En d'autres termes, Microsoft pourrait prochainement changer le nom de Copilot pour adopter un terme plus générique de Windows Intelligence...

Impossible de ne pas faire la comparaison avec Apple et son module Apple Intelligence. Le fait de calquer Apple pourrait permettre à Microsoft de rendre ses modules d'IA plus clairs et de mieux s'opposer à ceux de la concurrence.

D'ailleurs, si l'on remonte en arrière, la découverte d'une mention à Windows Intelligence nous renvoie à 2022, soit avant qu'Apple ne lance Apple Intelligence.