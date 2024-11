C'est hier soir que Microsoft donnait le coup d'envoi de Flight Simulator 2024, une licence que la marque avait rafraichie il y a quelque temps avec une version qui a marqué les esprits de par ses graphismes photoréalistes, un contenu titanesque et un fonctionnement hybride mêlant calcul en local et streaming.

Nombreux étaient donc les joueurs à attendre de pied ferme le nouveau volet lancé hier soir, mais Microsoft n'a pas franchement assuré...

Plusieurs problèmes ont ainsi entaché le lancement, à commencer par un téléchargement du jeu particulièrement lent... Sous la barre du Mo/s et parfois même avec des plafonnements à 300 Ko/s.

Une fois installé, la situation ne s'est pas forcément améliorée avec des temps de chargement dans le menu principal interminable : pas de barre de progression pendant plus de 2 heures pour certains joueurs... Chez ceux qui voyaient une progression rapide du chargement, on assistait à un blocage entre 90 et 99%...

Et tout ça sans compter sur une file d'attente interminable lors de la connexion au jeu... Bref les serveurs n'étaient clairement pas correctement dimensionnés par rapport à l'afflux des joueurs, et une grande partie de la communauté n'a donc pas encore eu loisir de pouvoir tester le titre.

Microsoft a rapidement réagi en expliquant être consciente des problèmes de connexion et de saturation des serveurs, et a indiqué tenter de résoudre les problèmes le plus rapidement possible.

Pour ceux qui ont pu dépasser l'écran de chargement, d'autres problèmes sont présents, notamment l'absence de certains avions du menu de sélection et en jeu... Espérons que Microsoft débloquera la situation rapidement.