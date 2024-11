Copilot Pro, la version premium du service d'intelligence artificielle de Microsoft était jusqu'ici proposée uniquement aux offres Microsoft 365 Pro, et en supplément. Il fallait ainsi dépenser 30€ par mois supplémentaire pour en profiter.

Mais désormais, tous les utilisateurs de Microsoft 365 (Personnel et Famille) peuvent en profiter... Le problème, c'est que l'option est activée par défaut, que vous le vouliez ou non...

Heureusement, cela n'implique aucun changement tarifaire et ne vous engage pas à payer un abonnement supplémentaire pour Copilot Pro... Du moins pas tant que vous ne l'utilisez pas ses fonctionnalités.

Mais n'y voyez pas un acte de générosité de la part de Microsoft, puisque tout est désormais fait dans Microsoft 365 pour vous encourager à utiliser Copilot Pro au sin de Word, Excel, PowerPoint, Outlook , OneNote ou Designer... Tout pointe vers l'IA, et son utilisation est loin d'être gratuite.

Microsoft a mis en place un système de crédits IA qui sont renouvelés chaque mois. Chaque intervention de l'IA nécessite plus ou moins de crédits, et si vous veniez à en manquer.... Microsoft vous renvoie immédiatement vers la souscription d'un plan Copilot Pro.

Notez qu'à renouvellement des forfaits Microsoft 365, les prix augmenteront de quelques dizaines d'euros par an pour prendre en charge cette version limitée de Copilot. Et cerise sur le gâteau, il n'y a que le titulaire principal du compte qui pourra bénéficier de l'IA, tant pis pour les sous-comptes et membres de la famille...

Selon les premiers constats, il faut compter entre 40 et 50 dollars d'augmentation sur l'année, et pour le moment rien n'est très clair. Microsoft pourrait ainsi faire face à une vive polémique l'encourageant à plus de transparence, du moins c'est ce que l'on espère.