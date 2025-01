Voilà qui ne va pas arranger la réputation de Microsoft auprès des utilisateurs de Windows 10. On connait l'insistance qui vire au matraquage de la marque pour forcer les utilisateurs à quitter W10 qui arrive en fin de vie dès cette année au mois d'octobre.

Avec une stratégie toujours plus intrusive, Microsoft multiplie les messages, fenêtres, alertes... Avec un ton de plus en plus alarmiste, Microsoft prévient ainsi qu'il est temps de migrer vers Windows 11 et qu'en cas d'impossibilité sur du matériel non compatible, d'envisager de changer de PC...

Ces messages se multiplient, et Microsoft oblige, ils commencent à intégrer des bugs... Car à force d'insister et de proposer ce type de pop up, il fallait que cela arrive : les messages sont de plus en plus instables et ils entrainent désormais même l'apparition d'écrans bleus de la mort.

Dans certains cas, l'affichage de ces notifications en plein écran pour forcer à passer à W11 viennent à planter. Il devient impossible d'utiliser son PC puis un écran bleu apparait, indiquant "Reusable UX Interaction Manager is not working", contraignant à un redémarrage sauvage.

Microsoft se met les utilisateurs à dos

La situation devient ainsi intolérable pour les utilisateurs qui font déjà l'objet d'un harcèlement constant et doivent désormais subir des plantages avec parfois la perte du travail non enregistré.

Comble de l'ironie, actuellement, Windows 11 24H2 est également plombé par de nombreux bugs et ralentissements avec crashs à la clé... Pas franchement de quoi encourager à la migration. D'ailleurs certains utilisateurs reviennent vers Windows 10 en signe de ras-le-bol et de contestation...

Reste donc à savoir comment se terminera ce bras de fer entre Microsoft et les utilisateurs. Il serait grand temps que la firme de Redmond en finisse avec son entêtement et se montre à l'écoute des utilisateurs.