Le groupe Microsoft avait bien tenté de décliner son casque connecté HoloLens en version militaire IVAS (Integrated Visual Augmentation System) mais les tests d'évaluation sur le terrain ne s'étaient franchement bien déroulés.

Intégrer une puissance de calcul dans le casque et exploiter des caméras pour générer de la réalité augmentée et apporter de l'information sur le champ de bataille est une idée intéressante mais sa mise en application avait rebuté l'armée, le casque présentant des lenteurs, de l'inconfort et cette sensation nauséeuse propre aux casque de réalité virtuelle dont le temps de latence est trop important, créant un conflit entre le champ de vision et l'oreille interne de l'utilisateur.

Nouvel accord pour un casque IVAS avec IA

Mais tout n'est pas perdu puisqu'un nouveau contrat de développement d'un casque connecté IVAS vient d'être signé entre Microsoft et l'armée américaine. Il s'appuiera sur les bases du casque HoloLens 2 avec des optimisations pour assurer une vision augmentée du théâtre d'opération.

Pour cet accord à 21,9 milliards de dollars (s'il arrive à son terme), la nouvelle version du casque aura un allié de poids : une intelligence artificielle embarquée pour analyser les données et détecter les menaces en temps réel.

Les rapides progrès en matière de puissance et de faible consommation des puces ces dernières années, ainsi que l'irruption de l'IA générative dans les smartphones et les ordinateurs changent la donne et vont permettre de relancer un projet qui avait peut-être débuté un peu trop en avance de son temps.

Anduril et sa solution Lattice

Loin d'être découragée par les premiers essais, l'armée US en aurait fait de son développement une priorité majeure de la modernisation de ses équipements. Microsoft travaillera notamment avec Anduril Industries, spécialiste des solutions militaires intégrant de l'IA.

Cela passe notamment par sa plate-forme Lattice OS utilisant différentes technologies comme le computer vision, l'edge computing et le sensor fusion (récupération et traitement des données de différents capteurs) pour assurer une interprétation de l'environnement et déclencher des réponses pertinentes.

Parmi les fondateurs d'Anduril, on trouve Palmer Luckey, qui avait lancé la firme Oculus VR de conception de casques de réalité virtuelle et augmentée, rachetée par la suite par Facebook devenue depuis Meta et qui continue de développer des casques VR.

Avec ce casque IVAS de nouvelle génération, l'objectif est de donner au soldat une vision détaillée du champ de bataille pour mieux interpréter les données et assurer de meilleures chances de survie.