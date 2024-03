On devrait prochainement voir arriver nombre de claviers de PC intégrant une touche spécifique au module Copilot de Windows 11. Une touche dédiée qui existe depuis le début de l'année, mais que l'on pensait ici optionnelle pour les fabricants.

Mais en coulisse, il semble que Microsoft ait tendance à forcer la main aux assembleurs et fabricants de périphériques. Chose reconnue par Microsoft, mais également par Intel puisque pour être reconnu comme un ordinateur "Windows AI", il faudra que ce dernier propose cette touche spécifique.

Le nouveau label "Windows Ai" est porté par Intel, AMD et Microsoft et devrait garantir de la bonne prise en charge, sur le PC en bénéficiant, de l'intégralité des fonctionnalités d'intelligence artificielle mises en avant par Microsoft. Et cela passera par l'IA Copilot.

Microsoft impose donc aux OEM de faire correspondre leurs PC à certains critères hardware ( GPU de dernière génération, CPU et présence d'un NPU), mais également donc d'une touche dédiée à Copilot sur le clavier de l'appareil.

Reste que l'adoption d'une nouvelle touche semble prématurée puisque l'on est au bord d'un point de bascule : bientôt les PC portables et fixes de nouvelle génération seront en capacité de faire tourner les IA localement, alors qu'elles se basent actuellement sur un calcul décentralisé dans le Cloud. L'intérêt même de Copilot pourrait donc prendre du plomb dans l'aile d'ici 1 à 2 ans seulement face à des IA locales bien plus intéressantes pour les usagers.